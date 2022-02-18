Лайфстайл-блогер и "менторка", называющая себя в инстаграме "феей и мотиватором", совсем скоро станет мамой. Александра ждет ребенка от "Друга Души", имя которого не хочет раскрывать. Только недавно женщина показала своего избранника сети, с которым сейчас живет в США.

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Лос-Анджелес подарил мне не только Друга Души, но и звездочку, сердце которой (которого) бьется внутри. Я рада поделиться с вами нашим счастьем. Было сложно так долго не рассказывать, но мы хотели насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего,

– написала счастливая женщина.

Александра Шульгина беременна первенцем / Фото из инстаграма женщины

Бойфренд Шульгиной и отец ребенка: смотрите видео онлайн

Жизнь Шульгиной после проекта "Холостяк"

Отметим, что для Александры это первый ребенок. Раньше у нее были отношения с Максимом Чмерковским – главным героем проекта "Холостяк" на СТБ. Вместе с ним она переехала в США, у них был роман около полугода, однако они расстались.

Максим Чмерковский и Александра Шульгина / Фото из открытых источников

Впоследствии женщина встречалась с бизнесменом Артемом Суриным. Сейчас 34-летняя женщина проживает в США, где развивает онлайн бизнес и школу для женщин. Как рассказала в интервью Hochu.ua, она посещает семинары по питанию, тренингам, закончила четырехмесячный курс по диетологии.