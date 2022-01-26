Ведущая отправилась на отдых вместе с возлюбленным Алмазом. Мужчина является бизнесменом, поэтому вместе с женой может позволить себе отдыхать где угодно. Недавно влюбленные побывали на Мальдивах, затем катались на лыжах во Франции, а теперь отдыхают в Африке.

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Обычно супруги останавливаются в роскошных отелях или виллах, однако на этот раз захотели максимального единения с природой. Иванна и Алмаз арендовали огромный кемп посреди дикой природы.

Удобный look Иванны Онуфрийчук

Ведущая сделала несколько фотографий на фоне невероятно красивой природы Кении. Иванна предстала перед камерой, смакуя утренним чаем. На ней был спортивный костюм черного цвета в обтяжку, с серым принтом. Соединила комфортные наряды с массивными ботинками на завязках. Судя по фото, погода была довольно прохладной, поэтому Онуфрийчуку пришлось утеплиться.

Волосы Иванна на этот раз распустила, а на лицо не наносила косметику. На отдыхе она предпочитает натуральную красоту.

Иванна Онуфрийчук в Кении / Фото из инстаграма ведущей

Украинские звезды за границей

Певец Монатик с женой Ириной и двумя сыновьями пошел на Мальдивы, где после гастролей в США будет отдыхать у океана.

Санта Димопулос почти постоянно находится в путешествиях. Сейчас она наслаждается времяпрепровождением в Дубае.

Ведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова с маленьким сыном Львом полетели на Сейшелы. В отпуск взяли с собой маму Добрынина. Звездная семья будет у океана 22 дня.

Текст публикации Иванны Онуфрийчук:

Как это жить в кемпе в самом сердце дикой природы?

Когда где-то путешествуем, как и большинство туристов, привыкли проживать в отелях или апартаментах. Но когда планировали поездку в Африку на сафари, то поняли, что среди вариантов интереснее будут лоджи или кемпы в национальном парке.

Мы хотели полного единения с дикой природой, поэтому проживание в условиях с базовыми неудобствами нас не пугало. Напротив, было довольно весело. Температура внутри почти такая же, как и на улице, потому вечером нам приносили грелочки.

Ночью постоянно рядом ходили животные: гиппопотамы, гиены, а по крыше мог кто-то лазить. Поэтому неподалеку от кемпа всегда был охранник. Конечно же, о романтике не было и речи. Самое забавное – ванная и гардеробная со шторкой, где нет никакой шумоизоляции.

Но это все никак не огорчало нас. Напротив, я не представляю на сафари другого типа обитания. Для меня это полноценное погружение в мир природы и диких животных.