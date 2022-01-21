Знаменитость обожает путешествия. Она часто вместе с мужем и детьми изучает новые страны. В Объединенные Арабские Эмираты она возвращается уже не в первый раз, поэтому часто публикует фото оттуда.

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Стильный look Санты Димопулос

Звезда позировала на камеру в роскошном заведении на фоне вечернего города. Для романтического ужина Санта надела привлекательный аутфит. Она позировала на камеру в черной атласной блузке, которую не застегивала на все пуговицы. Поскольку девушка изображена сидя, то не видно, с каким низом она соединила ее.

Димопулос обожает украшения, поэтому часто дополняет свои образы драгоценными браслетами, серьгами, кольцами. Так было и в этот раз. Длинные волосы красавица аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза, которые выделила черным карандашом.



Санта Димопулос в Дубае / Фото из инстаграма Санты Димопулос



Санта Димопулос в Дубае / Фото из инстаграма Санты Димопулос

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