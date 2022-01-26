Ведуча відправилася на відпочинок разом із коханим Алмазом. Чоловік є бізнесменом, тому разом із дружиною може дозволити собі відпочивати будь-де. Нещодавно закохані побували на Мальдівах, потім каталися на лижах у Франції, а тепер відпочивають в Африці.

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Зазвичай, подружжя зупиняється в розкішних готелях чи віллах, однак цього разу захотіло максимального єднання з природою. Іванна та Алмаз орендували величезний кемп посеред дикої природи.

Зручний look Іванни Онуфрійчук

Ведуча зробила декілька фото на тлі неймовірно красивої природи Кенії. Іванна постала перед камерою, смакуючи ранковим чаєм. На ній був обтислий спортивний костюм чорного кольору та з сірим принтом. Поєднала комфортне вбрання з масивними черевиками на зав'язках. Судячи з фото, погода була досить прохолодною, тому Онуфрійчук довелося утеплитися.

Волосся Іванна цього разу розпустила, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку вона надає перевагу натуральній вроді.

Іванна Онуфрійчук в Кенії / Фото з інстаграму ведучої

Українські зірки за кордоном

Співак Монатік з дружиною Іриною та двома синами гайнув на Мальдіви, де після гастролей в США відпочиватиме біля океану.

Санта Дімопулос майже постійно перебуває в мандрівках. Зараз вона насолоджується проведенням часу в Дубаї.

Ведучий Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова з маленьким сином Левом полетіли на Сейшели. У відпустку взяли з собою мамою Добриніна. Зіркова сім'я буде біля океану 22 дні.

Текст публікації Іванни Онуфрійчук:

Як це, жити в кемпі в самому серці дикої природи?

Коли десь подорожуємо, як і більшість туристів, звикли проживати в готелях чи апартаментах. Але, коли планували поїздку в Африку на сафарі, то зрозуміли, що серед варіантів цікавішими будуть лоджі або кемпи у національному парку.

Ми хотіли повного єднання з дикою природою, тому проживання в умовах з базовими незручностями нас не лякало. Навпаки, було досить весело. Температура всередині майже така, як і на вулиці, тому ввечері нам приносили грілочки.

Вночі постійно поруч ходили тварини: гіпопотами, гієни, а по даху міг хтось лазити. Через це неподалік від кемпу завжди був охоронець. Звичайно ж, про романтику не було й мови. Найкумедніше – ванна та вбиральня зі шторкою, де нема ніякої шумоізоляції.

Але це все аж ніяк не засмучувало нас. Навпаки, я не уявляю на сафарі іншого типу проживання. Для мене це повноцінне занурення у світ природи та диких тварин.