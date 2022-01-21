Через год после женитьбы: Памела Андерсон расстается с пятым мужем
Источник:Rolling Stone
54-летняя актриса Памела Андерсон спустя год после свадьбы с Дэном Хейхерстом подала на развод. Ранее младший на 13 лет мужчина работал в знаменитости телохранителем.
Памела Андерсон решила разорвать отношения, возникшие во время карантина. Дэн Хейхерст работал у актрисы телохранителем.
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Памела Андерсон разводится с мужем
Похоже, что возникшие на самоизоляции чувства и страсть быстро угасли. СМИ сообщают, что Андерсон подала на развод в Канаде, где жила с любимым после женитьбы. Актриса покинула общий дом супругов и переехала в Малибу к сыновьям.
"Памела любит так же искренне, как живет", – прокомментировал это событие инсайдер. Такой краткий союз источник назвал "пандемическим вихрем", который утих.
Пока ни актриса, ни ее экс-муж не рассказывают о разводе.
Дэн Хейхерст и Памела Андерсон / Фото из инстаграма rastasanctuary
История любви Памелы Андерсон и Дэна Хейхерста
- Памела и Дэн познакомились в начале карантина. С тех пор они круглосуточно были вместе, жили в деревне Ледисмит, где родилась актриса.
- Андерсон отмечала, что знает любимого так хорошо, будто они уже семь лет знакомы.
- В канун Рождества 2020 года влюбленные тайно поженились.
- Свадьба состоялась на заднем дворе дома, где они жили вместе, в деревне Ледисмит.
- Экс-жена Хейхерста обвиняла Памелу в разрушении семьи. По словам женщины, Дэн не работал у актрисы телохранителем, а был рабочим на участке в деревне, где она жила.
- Через 2 месяца после свадьбы супруги дали интервью. Тогда Андерсон заявляла, что она с любимым не вылезает из постели, намекая на безумную страсть в браке.