53-летний секс-символ Памела Андерсон в четвертый раз вышла замуж. Модель вышла замуж за охранника Дэна Хейхерста, с которым закрутила роман в прошлом году.

Источник: Daily Mail

Тайная свадьба пары состоялась на заднем дворе дома звезды в родном селе Ледисмит, что на острове Ванкувер, в канун Рождества. Именно в этом поместье поженились родители звезды, которые до сих пор вместе.

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Памела Андерсон вышла замуж за охранника

Вместо пышной свадьбы влюбленные провели тайную церемонию и придерживались древних традиций. Они обменялись супружескими обетами под звук барабанов.

Свадебное платье звезды Playboy также было в старинном стиле – с фатиновой юбкой нежно-голубого цвета и корсетом, однако без пикантного декольте не обошлось. Довершили образ невесты длинная фата и небольшой букет из розовых и белых роз. Дэн Хейхерст надел черные брюки и белую рубашку.

Я именно там, где мне нужно быть – в объятиях человека, который действительно меня любит. Я влюблена. Мы поженились в Сочельник с благословения обеих наших семей, и все, кого мы знаем, рады за нас,

– призналась Памела Андерсон.

Влюбленные обменялись лаконичными кольцами без всяких украшений и бриллиантов. После росписи они наслаждались домашним веганским тортом с блестящим сердцем сверху. Памела Андерсон не стала рассекречивать, отправятся ли они в медовый месяц, подчеркнув: "Каждый день – это наш медовый месяц".

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Что известно о романе Памелы Андерсон с охранником

Дэн Хейхерст – строитель по специальности. Он помогает местному заповеднику для животных. С мужем знаменитость познакомилась в начале карантина в прошлом году. С тех пор они были вместе круглосуточно и жили в деревне Ледисмит, где родилась Памела Андерсон. Она признается, что знает любимого так хорошо, будто они знакомы уже семь лет.

"Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не из мира Голливуда и это идеально подходит для Памелы", – рассказывали инсайдеры в сентябре прошлого года.