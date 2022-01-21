Памела Андерсон решила разорвать отношения, возникшие во время карантина. Дэн Хейхерст работал в актрисе телохранителем.

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Памела Андерсон разводится с мужем

Похоже, что возникшие на самоизоляции чувства и страсть быстро угасли. СМИ сообщают, что Андерсон подала на развод в Канаде, где жила с любимым после женитьбы. Актриса покинула общий дом супругов и переехала в Малибу к сыновьям.

"Памела любит так же искренне, как живет", - прокомментировал это событие инсайдер. Такой краткий союз источник назвал "пандемическим вихрем", который утих.

Пока ни актриса, ни ее экслюбитель не рассказывают о разводе.

Памела Андерсон
Дэн Хейхерст и Памела Андерсон / Фото из инстаграма rastasanctuary

История любви Памелы Андерсон и Дэна Хейхерста

  • Памела и Дэн познакомились в начале карантина. С тех пор они круглосуточно были вместе, жили в деревне Ледисмит, где родилась актриса.
  • Андерсон отмечала, что знает любимого так хорошо, будто они уже семь лет знакомы.
  • В канун Рождества 2020 года влюбленные тайно поженились.
  • Свадьба состоялась на заднем дворе дома, где они жили вместе, в деревне Ледисмит.
  • Эксдружина Хейхерста обвиняла Памелу в разрушении семьи. По словам женщины, Дэн не работал в актрисе телохранителем, а был рабочим на участке в деревне, где она жила.
  • Через 2 месяца после свадьбы супруги дали интервью. Тогда Андерсон заявляла, что она с любимым не вылезает из постели, намекая на безумную страсть в браке.