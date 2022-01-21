Памела Андерсон решила разорвать отношения, возникшие во время карантина. Дэн Хейхерст работал в актрисе телохранителем.

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Памела Андерсон разводится с мужем

Похоже, что возникшие на самоизоляции чувства и страсть быстро угасли. СМИ сообщают, что Андерсон подала на развод в Канаде, где жила с любимым после женитьбы. Актриса покинула общий дом супругов и переехала в Малибу к сыновьям.

"Памела любит так же искренне, как живет", - прокомментировал это событие инсайдер. Такой краткий союз источник назвал "пандемическим вихрем", который утих.

Пока ни актриса, ни ее экслюбитель не рассказывают о разводе.



Дэн Хейхерст и Памела Андерсон / Фото из инстаграма rastasanctuary

История любви Памелы Андерсон и Дэна Хейхерста