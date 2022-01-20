Пережив развод, модельер и дизайнер Андре Тан начал искать новую любовь. Одно из свиданий запомнилось ему по-особенному.

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Как Андре Тан сходил на свидание

Еще летом 2021 года дизайнер сходил на свидание с девушкой, которая вела себя странно. Она Андре Тану не подошла.

Во-первых, она начала нецензурно выражаться. Во-вторых, она начала рассказывать истории, очень неприятные для меня. Например, как ее подруги встречаются с олигархами: у одного часы забрала. Я подумал, что все. Если такие подруги, то я точно не хочу продолжать с ней дальше разговор,

– рассказал мужчина.

Сейчас сердце модельера свободно и открыто к новым отношениям. Андре Тан убежден, что когда-то найдет свою любовь.



Андре Тан / Фото из инстаграма Андре Тана

Отметим, чтобы пережить мучительный развод, модельер прибегал к разнообразным практикам. Одной из таких был ретрит в Карпатах. Условия проживания там были особенными: