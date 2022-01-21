Памела Андерсон вирішила розірвати стосунки, які виникли під час карантину. Ден Гейгерст працював в акторки тілоохоронцем.

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Памела Андерсон розлучається з чоловіком

Схоже, що почуття та пристрасть, які виникли на самоізоляції, швидко згасли. ЗМІ повідомляють, що Андерсон подала на розлучення в Канаді, де жила з коханим після одруження. Акторка залишила спільний будинок подружжя й переїхала в Малібу до синів.

"Памела любить так само щиро, як і живе", – прокоментував цю подію інсайдер. Такий короткий союз джерело назвало "пандемічним вихором", який вщух.

Наразі ні акторка, ні її екскоханий не розповідають про розлучення.



Ден Гейгерст і Памела Андерсон / Фото з інстаграму rastasanctuary

Історія кохання Памели Андерсон і Дена Гейгерста