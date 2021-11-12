Через 3 недели после Турции: Даша Квиткова с мужем и сыном полетела в Египет

Украинская блоггер Даша Квиткова вместе с Никитой Добрыниным и 4-месячным сыном отправилась в очередной отпуск. На этот раз супруги выбрали Египет.

Звездные супруги, Даша Квиткова и Никита Добрынин, решили снова отправиться на отдых, потому что предыдущая поездка в Турцию очень понравилась 4-месячному сыну. На днях семья прилетела в Египет.

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Мы полетели в тепло, в Египет. Потому что Турции нам не хватило, мы увидели, как малыш радуется, как ему хорошо, как он спит. Он кайфовал, поэтому мы решили не замедляться и быстренько полететь на море,

– рассказала блогерша в инстаграм-сториз.



Даша Квиткова об отдыхе / Фото из инстаграм-сториз

Даша Квиткова рассказала, что удачно выбрала с мужем именно Египет, потому что там комфортная температура воздуха и отличные условия для плавания в бассейнах. Поэтому 4-месячный Лев впервые поплавал.



Сын Даши Квитковой впервые плавал в бассейне / Фото из инстаграм-сториз

Также инфлюэнсер поделилась, что чуть не попала в конфуз из-за мест в гостинице. Сначала супруги хотели поселиться в отеле Rixos, но там все было занято. Место, где Квиткова и Добрынин поселились сейчас, подтвердило бронирование только вчера вечером, когда семья отправлялась в аэропорт. Даша заметила, что сейчас везде sold out, – и все из-за карантина.

Где отдыхали супруги с маленьким сыном