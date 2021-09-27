Супруги решили провести выходные за границей. Даша и Никита впервые после рождения сына улетели в другую страну, поэтому очень волновались, как он перенесет перелет.

К теме Даша Квиткова и Никита Добрынин улетели в Париж: фото с сыном

Даша Квиткова и Никита Добрынин в Париже

Влюбленные обожают различные фото и видео, поэтому в Париже нашли фотографа, организовавшего атмосферную съемку. Сейчас в этом городе царит теплая осенняя погода, очень уютно и красиво в любом уголке.

Даша для прогулки выбрала черное платье с принтом в белый горошек, которое соединила с черной обувью на низкой подошве. А Никита позировал перед объективом в коричневом костюме, белой футболке и кедах.

На прогулке со звездными родителями всегда был их сын Лев. Он вместе с мамой и папой наслаждается романтикой атмосферного города.

Эта поездка дает нам много нового опыта родительства и помогает укрепить наши горячие отношения,

– написал Никита под видео.

Такой ролик очень понравился подписчикам ведущего. Об этом они рассказывают в комментариях.