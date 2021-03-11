Известная украинская певица и лидер группы The Hardkiss поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала стильный и одновременно нежный образ в черном платье.

Фронтмен знаменитой украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала новое фото на своей странице. Звезда не так часто делится аутфитами, однако на этот раз она продемонстрировала нежный образ.

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Образ Юлии Саниной

Артистка позировала перед камерой на фоне красивой локации. Возможно, этот кадр Юлия сделала во время съемок сезона известного тревел-шоу "Орел и решка", где звезда стала ведущей. Она улыбалась в объектив и чуть зажмурилась от яркого солнца.

Певица предстала в черном платье на длинный рукав с белым принтом. Тонкий пояс подчеркнул выточенную фигуру, а воздушная юбка добавила образу нежности.

Платье Юлия Санина соединила с кроссовками в тон, это сделало ее аутфит более трендовым. Лидер The Hardkiss дополнила look браслетами на руках. Длинные волосы она выпрямила и распустила, решив соблюсти лаконичный стиль. На лице Юлия Санина сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы коричневой помадой.

"Солнце", – написала Юлия Санина под фото.



Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Поклонников очаровало новое фото певицы. Свои впечатления от образа они написали в комментариях: