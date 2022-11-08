Как выдержать без света с двумя детьми, – Лилия Ребрик поделилась лайфхаками
Источник:Лилия Ребрик
Украинская актриса Лилия Ребрик рассказала, как проводит время, когда в доме выключают свет. Своими лайфхаками она поделилась с подписчиками.
Из-за российских обстрелов и веерных отключений украинцы часто остаются без света, особенно центральные и восточные регионы. Актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как она выкручивается в такое время.
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Лайфхаки от Лилии Ребрик
Актриса поделилась лайфхаками, "как выдержать без света с двумя детьми". Она рассказала, что в таких случаях включает новогодние гирлянды или свечи, работающие от батареек. Также звезда пользуется лампой для блоггеров, которой тоже не требуется электроснабжение.
Короче говоря, Санту с Николаем стали ждать гораздо раньше обычного! Лампа для блоггеров, оказывается, таки незаменимая вещь: с ней можно не только не заметить, что свет выключили, но и упаковать 10 посылок подопечным фонда!
– заметила Лилия Ребрик.
Вместе с детьми ведущая играет в настольные и другие игры, заинтересовывает загадками и разными историями. "Знаете, как в анекдоте:" отключили интернет, хоть с семьей пообщался! Такие люди, оказывается, интересны!". Так и сейчас: играем, валяемся, придумываем истории".
Также у Лилии Ребрик есть запас хозяйственных свечей и свечей-таблеток, которые приберегает на зиму. А когда свет включают, звезда заряжает все, что нужно.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Звезды об выключении электроэнергии
- Ольга Сумская была удивлена, вернувшись в Киев после Испании. Из-за веерных отключений света и режима экономии столица уже не первый день погружена во тьму.
- Леся Никитюк экономит электроэнергию с пользой для себя – делает бьюти процедуры и заботится о своем теле. Она также подготовилась к зиме – купила дрова, газовый баллон и плиту, теплое одеяло.
- Оля Цыбульская пошутила, что отключение света не на руку россиянам. "Идиоты. Так через 9 месяцев родится миллион бандеровцев. Слава Украине. Щекавица тьмы не боится", – говорила певица.