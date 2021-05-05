На написание книги Меган Маркл вдохновили муж принц Гарри и сын Арчи. "Лавка" должна выйти в свет уже 8 июня от издательства Penguin Random House. Она предназначена для детей 3-7 лет, а предзаказ стоит 18,99 доллара (что составляет около 527 гривен).
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Меган Маркл написала детскую книгу
Книга выйдет с миловидными рисунками, которые создал художник Кристиан Робинсон. Сама герцогиня рассказала, что тесно сотрудничала с художником, ведь иллюстрации были для нее не менее важны.
Меган Маркл назвала рисунки "красивыми и неземными акварельными иллюстрациями, показывающими теплоту, радость и комфорт отношений между родителями и сыновьями из всех слоев общества".
"Лавка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей,
– рассказала герцогиня о книге.
Меган Маркл также надеется, что "Лавка" найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава.
В пресс-релизе детскую книгу описали как, "трогательно отражающую отношения между родителями и сыновьями, которые развиваются и расширяются". Между тем, герцогиня – "мать, жена, феминистка и активистка", которая "живет в своем родном штате Калифорния со своей семьей, двумя собаками и растущим выводком спасенных кур".
Обложка книги Меган Маркл / Фото Penguin Random House
Меган Маркл как писательница
- В книге о жизни принца Гарри и Меган Маркл утверждается, что до встречи с будущим возлюбленным, актриса хотела стать журналисткой. Еще со школьных времен она любила писать статьи.
- Во время работы в Голливуде Меган вела анонимный блог под названием "Актриса которая работает" с 2010 до 2012 года. В блоге девушка рассказывала обо всех секретах труда актрисы: от радостных моментов до разочарований, от того, что приоритетом для работодателя является внешность, а не талант.
- С 2014 года Маркл публиковала тексты открыто на портале The Tig. Там она вела переговоры по выпуску своей кулинарной книги или тревел-шоу с направлением на кулинарию
- И после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году Маркл издала кулинарную книгу "Вместе" с рецептами восточных блюд. Также она стала приглашенным редактором специального выпуска британского журнала Vogue.