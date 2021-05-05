На написание книги Меган Маркл вдохновили муж принц Гарри и сын Арчи. "Лавка" должна выйти в свет уже 8 июня от издательства Penguin Random House. Она предназначена для детей 3-7 лет, а предзаказ стоит 18,99 доллара (что составляет около 527 гривен).

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Меган Маркл написала детскую книгу

Книга выйдет с миловидными рисунками, которые создал художник Кристиан Робинсон. Сама герцогиня рассказала, что тесно сотрудничала с художником, ведь иллюстрации были для нее не менее важны.

Меган Маркл назвала рисунки "красивыми и неземными акварельными иллюстрациями, показывающими теплоту, радость и комфорт отношений между родителями и сыновьями из всех слоев общества".

"Лавка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей,

– рассказала герцогиня о книге.

Меган Маркл также надеется, что "Лавка" найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава.

В пресс-релизе детскую книгу описали как, "трогательно отражающую отношения между родителями и сыновьями, которые развиваются и расширяются". Между тем, герцогиня – "мать, жена, феминистка и активистка", которая "живет в своем родном штате Калифорния со своей семьей, двумя собаками и растущим выводком спасенных кур".

Обложка книги Меган Маркл / Фото Penguin Random House

Меган Маркл как писательница