"Чарльз разочаровался, когда родился Гарри": СМИ рассекретили тайные записи принцессы Дианы

Через 26 лет после гибели принцессы Дианы обнародовали тайную аудиозапись, в которой супруга принца описала свой брак с Чарльзом. Оказывается, нынешний король Великобритании не очень обрадовался рождению второго сына Гарри.

Эти записи сделал писатель Эндрю Мортон для своей книги 1992 "Диана: ее правдивая история". Эту аудиозапись добавят к будущему документальному фильму о принцессе.

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Почему Чарльз разочаровался

В недавно опубликованной записи говорится, что Чарльз был разочарован, когда узнал, что у него родился второй сын, принц Гарри. Как оказалось, будущий король мечтал о дочери.

Диана в аудиозаписи утверждала, что Чарльз выразил свое огорчение ее мачехе Рейн Спенсер во время крестин Гарри в 1984 году.

На крещении Гарри Чарльз подошел к маме и сказал: "Знаете, мы были так разочарованы, мы думали, что будет девочка". А мама отмахнулась от него и сказала: "Вы должны понимать, как вам повезло, что у вас нормальный ребенок",

– говорится в записи.

Что известно об отношениях Гарри с отцом Чарльзом

После скандальных заявлений об отце в мемуарах "Запасной" отношения между принцем Гарри и Чарльзом III сильно ухудшились.

Источники в королевском дворце сообщили, что монарх не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на поминки по случаю годовщины смерти Елизаветы II. Частное событие пройдет 8 сентября в Балморале.

Также на сайте дворца обновили информацию о принце Гарри. Оттуда убрали упоминание о титуле "Его королевское Величество". Теперь там вспоминают о Гарри и Мегане как "герцоге и герцогине Сассекских". К слову, принц Гарри еще пользовался титулом в автобиографии.

В то же время недавно у короля спросили, вернет ли он сына, на что Чарль ответил: "Было бы хорошо" Эксперты предполагают, что семья хочет помириться.

Чарльз и Диана развелись в 1996 году. В браке они прожили 15 лет. Одной из причин их разрыва стало предсказуемое предательство обеих сторон.