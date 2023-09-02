Эти записи сделал писатель Эндрю Мортон для своей книги 1992 "Диана: ее правдивая история". Эту аудиозапись добавят к будущему документальному фильму о принцессе.

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Почему Чарльз разочаровался

В недавно опубликованной записи говорится, что Чарльз был разочарован, когда узнал, что у него родился второй сын, принц Гарри. Как оказалось, будущий король мечтал о дочери.

Диана в аудиозаписи утверждала, что Чарльз выразил свое огорчение ее мачехе Рейн Спенсер во время крестин Гарри в 1984 году.

На крещении Гарри Чарльз подошел к маме и сказал: "Знаете, мы были так разочарованы, мы думали, что будет девочка". А мама отмахнулась от него и сказала: "Вы должны понимать, как вам повезло, что у вас нормальный ребенок",

– говорится в записи.

Справка! Чарльз и Диана развелись в 1996 году. В браке они прожили 15 лет. Одной из причин их разрыва стало предсказуемое предательство обеих сторон.

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