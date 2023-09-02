Ці записи зробив письменник Ендрю Мортон для своєї книжки 1992 року "Діана: її правдива історія". Цей аудіозапис додадуть до майбутнього документального фільму про принцесу.

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Чому Чарльз розчарувався

У нещодавно опублікованому записі йдеться про те, що Чарльз був розчарований, коли дізнався, що у нього народився другий син, принц Гаррі. Як виявилося, майбутній король мріяв про доньку.

Діана в аудіозаписі стверджувала, що Чарльз висловив своє засмучення її мачусі Рейн Спенсер під час хрестин Гаррі у 1984 році.

На хрещенні Гаррі Чарльз підійшов до мами і сказав: "Знаєте, ми були так розчаровані, ми думали, що буде дівчинка". А мама відмахнулася від нього і сказала: "Ви повинні розуміти, як вам пощастило, що у вас нормальна дитина",

– йдеться у записі.

Довідка! Чарльз і Діана розлучилися в 1996 році. У шлюбі вони прожили 15 років. Однією з причин їхнього розриву стала передбачувана зрада обох сторін.

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