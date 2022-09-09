Как в Британии провозгласят нового короля: обнародовали новые детали

После смерти Елизаветы II встал вопрос передачи власти новому королю – старейшему сыну королевы принцу Чарльзу. Известно, что его имя, вероятно, будет Чарльз III (или Карл III). BBC сообщило, что будет происходить в последующие дни.

Как сообщали 8 сентября, церемония провозглашения нового короля пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность. Он должен собраться в течение 24 часов после смерти правительницы.

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Уже в субботу, 10 сентября, на собрании будет объявлено о смерти королевы Елизаветы II и зачитано традиционное обращение. Затем король, взявший себе имя Чарльз III, посетит вторую встречу с этой группой, где он провозгласит свое первое заявление и принесет клятву сохранить Церковь.



Принц Чарльз с Елизаветой II / Фото Getty Images

Позже Чарльз III будет официально провозглашен новым королем, а с площадок по всему городу прозвучат пушечные залпы. Также приспущенные флаги поднимут на 24 часа, начиная с 13:00 субботы по местному времени, чтобы отметить провозглашение короля, а затем их снова опустят.

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В то время королева Елизавета III будет три дня почивать в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге, пока будут продолжаться подготовки к похоронам, которые ожидаются примерно через 10 дней со дня смерти. Впоследствии гроб с телом правительницы доставят королевским поездом в Лондон, где пройдут похороны в Вестминстерском аббатстве.

Смерть Елизаветы II: что известно

Британская королева скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она правила страной и Содружеством наций 70 лет.

В день ее смерти, 8 сентября, врачи сообщили о недомогании Ее Величества. В 16.30 премьер-министру Британии Лиз Трасс передали известие о смерти королевы, как она сообщила впоследствии.

Общественность узнала о смерти монарха вечером 8 сентября. Тогда же она следила за тем, как в замк Балморал приезжают ближайшие родные королевы.

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций в день смерти начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Также новый король 9 сентября объявил, что королевская семья тоже будет соблюдать особый траур ко дню похорон королевы и 7 дней спустя.