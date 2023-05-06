Королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца: кого не допустили

Торжественные празднования первого дня коронации подходят к концу. Королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца, а британцы поздравили нового короля.

Торжественная коронация Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве завершилась. Новый монарх Великобритании и Соединенного Королевства дал присягу служить британскому народу и защищать справедливость. 24 Канал.

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Из Вестминстерского аббатства Чарльз III и королева Камилла отправились в Букингемский дворец в золотой карете Gold State. Британцы ожидали выхода нового короля и королевы и других членов монаршей семьи.

Королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца

Королевская семья уже вышла на балкон Букингемского дворца. Отметим, что первыми к людям вышли король Чарльз ІІІ и королева Камилла.



Королевская семья вышла на Букингемский дворец / Скриншот с видео

Кто еще был на балконе? Справа от короля и королевы стояли принц и принцесса Уэльские и дети принц Луи и Шарлотта. Также на балконе стояли герцог и герцогиня Эдинбургская, королевская принцесса и Питер Филлипс.

Восемь пажей чести стояли ближе к королю и королеве, включая второго в очереди на престол принца Джорджа.

Ненадолго исчезнув в середине Букингемского дворца, король и королева снова вышли на балкон на бис. Когда они вернулись, чтобы помахать толпе, люди взорвались аплодисментами и кричали: "Ура".



Королевская семья вышла на Букингемский дворец / Скриншот с видео

Кого не допустили на балкон

Принца Гарри, как и предполагалось, не было на балконе рядом с родными. Также не было принца Эндрю, потому что они больше не являются членами королевской семьи.

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