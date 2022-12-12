Впервые в статусе короля и королевы-консорт: Чарльз ІІІ и Камилла представили рождественскую открытку

12 декабря 2022, 13:42
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королевская семья

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла представили рождественскую открытку - в этом году впервые в новом статусе. Это особое фото монаршей пары.

Британская королевская семья готовится к празднованию Рождества и Нового года. Король Чарльз III и королева-консорт Камилла представили праздничную открытку с их фотографиями.

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Рождественская открытка Чарльза III и Камиллы.

На фото Чарльз III позирует в сером пиджаке с полосатым галстуком. Камилла предстала в зеленом пальто и молочной блузке, дополнив образ беретом в тон до наряда. Королева-консорт в кадре нежно смотрит на мужчину.


Открытка Чарльза ІІІ и Камиллы / Фото из инстаграма королевской семьи

Это фото было сделано 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, то есть за 3 дня до смерти Елизаветы III. К тому времени Чарльз был еще принцем Уэльским. Поэтому фотография, которую поместили на рождественскую открытку, особенно для королевской семьи.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", – пишет на открытке.

Как монаршая семья готовится к Рождеству

  • Праздничными декорациями уже украсили Виндзорский замок. 6-метровую елку поставили в зале Святого Георгия, а Королевскую столовую наполнили украшениями для рождественской атмосферы.
  • Кейт Миддлтон готовится второй раз провести праздничный концерт "Королевские колядки: Итого на Рождество". Он состоится 15 декабря. На концерте прозвучат специальные рождественские песни, посвященные покойной Елизавете II.
Автор: Марія Касій