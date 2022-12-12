Впервые в статусе короля и королевы-консорт: Чарльз ІІІ и Камилла представили рождественскую открытку
Источник:королевская семья
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла представили рождественскую открытку - в этом году впервые в новом статусе. Это особое фото монаршей пары.
Британская королевская семья готовится к празднованию Рождества и Нового года. Король Чарльз III и королева-консорт Камилла представили праздничную открытку с их фотографиями.
Смотрите также Первые монеты с Чарльзом III выпустили в обращение в Великобритании: это называют "новой эрой"
Рождественская открытка Чарльза III и Камиллы.
На фото Чарльз III позирует в сером пиджаке с полосатым галстуком. Камилла предстала в зеленом пальто и молочной блузке, дополнив образ беретом в тон до наряда. Королева-консорт в кадре нежно смотрит на мужчину.
Открытка Чарльза ІІІ и Камиллы / Фото из инстаграма королевской семьи
Это фото было сделано 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, то есть за 3 дня до смерти Елизаветы III. К тому времени Чарльз был еще принцем Уэльским. Поэтому фотография, которую поместили на рождественскую открытку, особенно для королевской семьи.
"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", – пишет на открытке.
Как монаршая семья готовится к Рождеству
- Праздничными декорациями уже украсили Виндзорский замок. 6-метровую елку поставили в зале Святого Георгия, а Королевскую столовую наполнили украшениями для рождественской атмосферы.
- Кейт Миддлтон готовится второй раз провести праздничный концерт "Королевские колядки: Итого на Рождество". Он состоится 15 декабря. На концерте прозвучат специальные рождественские песни, посвященные покойной Елизавете II.