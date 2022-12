Мероприятие состоится в Вестминстерском аббатстве, сообщил Букингемский дворец. Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла тоже приглашены. Вероятно, концерт "Королевские колядки: Вместе на Рождество" посетят другие члены монаршей семьи, благотворители, волонтеры, военнослужащие и другие важные члены общества.

На рождественском концерте прозвучат колядки в честь покойной королевы Елизаветы II. Они будут посвящены основным ценностям ее 70-летнего правления – вере, доброте, сочувствию и поддержке других.

Эти принципы разделяют и олицетворяют гости, которых пригласили в аббатство со всей Великобритании в знак признания их неустанных усилий, направленных на помощь и заботу об окружающих.

– говорится в сообщении Букингема.

Вестминстерское аббатство также украсят к Рождеству, чтобы передать дух праздника всем людям, независимо от вероисповедания.

На концерте выступят Саманта Баркс из фильма "Отверженные", а Альфи Боэ споет в дуэте с Мелани из Spice Girls.

Принц Уильям также предстанет перед публикой, но с чтением.

Трансляцию мероприятия покажут на телеканале ITV1 в канун Рождества. В 2021 году это было 24 декабря.

Напомним, в прошлом году на рождественском концерте Кейт Миддлтон удивила всех дуэтом с Томом Уокером. Она села за фортепиано и сыграла его праздничный сингл For Those Who Can't Be Here. Тогда принцесса Уэльская ужасно нервничала, но справилась прекрасно.