Многие страны будут отмечать Рождество 25 декабря. Города уже украшают праздничными декорациями, устанавливают елки. Не исключения и королевские имения.

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Виндзорский замок украсили к Рождеству

В инстаграмме королевской семьи показали главную елку, которая в этом году будет украшать Виндзорский замок, а также многие другие праздничные декорации.

6-метровую елку установили в зале Святого Георгия в Виндзоре. Также монаршая семья показала праздничный стол в Королевской столовой во Дворце Холирудхаус в Эдинбурге, где представлен серебряный сервиз, подаренный королю Георгу V и королеве Марии в 1935 году, чтобы отметить их серебряный юбилей.

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Напомним, в конце ноября к Рождеству украсили Белый дом. Первая леди вместе с командой работников установила в президентской резиденции десятки елок. Главными героями рождественских декораций в этом году стали домашние любимцы Байденов – собака Коммандор и кошка Уиллоу.

Большую елку установили в центре Овального кабинета. И украсили ее сине-золотистыми игрушками.