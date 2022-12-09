После смерти Елизаветы II в Великобритании и Соединенном Королевстве произошли изменения в финансовой сфере. В частности, были созданы монеты с изображением нового короля Чарльза III.
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В оборот вошли монеты с Чарльзом III
На днях первые монеты выпустили в обращение. Изображение короля Чарльза III на монетах номиналом 50 пенсов. В почтовые отделения Великобритании планируют отправить около 5 миллионов новых монет.
Сегодня знаменует собой новую эру для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Чарльза III на номинале 50 фунтов, – комментируют в монетном дворе.
Монеты будут распределяться между британцами в течение декабря. Их будут давать как остальные, когда клиенты будут делать покупки. С портретом короля планируют выпустить еще более 4 миллионов монет.
Новые монеты пустили в обращение: видео
Что еще изменится или изменилось после смерти Елизаветы II
- Изображение монарха есть не только на монетах и банкнотах. Ее Величество и его символика были изображены и на флагах, марках и почтовых ящиках. Поэтому с ее смертью все эти вещи могут как оставить, так и заменять новыми – с символикой или изображением короля Чарльза III.
- В первые же дни правления нового короля сменился государственный гимн: "Боже, храни нашу милостивую королеву" на "Боже, храни нашего милостивого короля".
- Могут сменить королевский герб и ордена. В частности, бренды, которые используют герб королевы в материалах, должны либо забрать его, либо заменить ордером монаршего лица, который станет преемником.