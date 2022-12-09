После смерти Елизаветы II в Великобритании и Соединенном Королевстве произошли изменения в финансовой сфере. В частности, были созданы монеты с изображением нового короля Чарльза III.

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В оборот вошли монеты с Чарльзом III

На днях первые монеты выпустили в обращение. Изображение короля Чарльза III на монетах номиналом 50 пенсов. В почтовые отделения Великобритании планируют отправить около 5 миллионов новых монет.

Сегодня знаменует собой новую эру для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Чарльза III на номинале 50 фунтов, – комментируют в монетном дворе.

Монеты будут распределяться между британцами в течение декабря. Их будут давать как остальные, когда клиенты будут делать покупки. С портретом короля планируют выпустить еще более 4 миллионов монет.

Новые монеты пустили в обращение: видео

Отметим, первые фото с новым дизайном появились еще в конце сентября. Изображение монет разработал скульптор Мартин Дженнингс. Согласно традициям, портрет короля обращен влево, в противоположную сторону от его матери Елизаветы II. На пенсах также есть надпись: "Король Чарльз III, Божьей милостью защитник веры".

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