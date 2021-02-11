Уже 5 марта состоится премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой Михаил Заливако рассказал, какие девушки ему нравится и что он ждет от проекта. Мужчина уверен, что на "Холостяке" встретит ту женщину, с которой построит семью.

11 сезон "Холостяка" стартует уже через несколько недель. А пока организаторы знакомят зрителей с Михаилом Заливако. Именно за его сердце девушки будут бороться уже с 5 марта. Мнения главного "Холостяка" страны относительно разных составляющих жизни – читайте далее.

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Мысли "Холостяка" о разных моментах из жизни

О проекте "Холостяк"

"Это классный проект, в котором детально можно изучить взаимоотношения между мужчиной и женщиной. До сих пор я не показывал на всю страну свои чувства. И меня не смущает, что я могу быть влюбленным или чувственным", – поделился Михаил и признался, что верит в то, что сможет встретить свою любовь на "Холостяке".

О домашних животных

"У меня были рыбки, хомяки, попугаи, крысы, собаки и коты. Сейчас у меня 2 кошки. Я не представляю своей жизни без домашних любимцев. Никак", – признался мужчина.

О спорте

"Еще с детства я полюбил спорт. Занимался тяжелой атлетикой, и гимнастикой. Был период, когда я сломал спину. Тогда 2 месяца только лежал. Потом учился заново ходить", – поделился Заливако.

О девушках

"Для меня не важно, чтобы девушка была спортсменкой. Однако хотелось бы, чтобы она понимала, что спорт – это круто. Также женщина должна быть личностью. Она должна понимать, что выделяются не те личности, которые имеют своеобразную профессию или элегантно одеты. Прежде всего важно, как девушка проявляет себя, как говорит, как мыслит", – рассказал "Холостяк".

Об отношениях

"Ругаться матом в отношениях – это катастрофа. Если говорить о любви, то в это слово я вкладываю очень многое. Поэтому говорил его только один раз. Это очень серьезно", – признался Михаил.