Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анастасия, которая в прошлом была порноактрисой, рассказала о залоге счастливых отношений. Девушка считает, что они могут быть только тогда, когда в паре есть открытость и честность.

Во 2 выпуске "Холостяка" Анастасия решилась рассказать главному герою Михаилу Заливако о своем прошлом. Она не хотела скрывать от него правду и было важно, как он отреагирует на это.

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Анастасия из "Холостяка" о счастливых отношениях

На личной странице в инстаграме девушка опубликовала фрагмент разговора с "Холостяком". Михаил спросил Анастасию, для чего она пришла на проект. Участница поделилась, что пиара ей не надо, потому что ее все знают. Деньги у девушки тоже есть. Она откровенно ответила, что хочет построить отношения, которые перерастут в семью, хочет детей.

Я всегда выбираю открытость и честность. Считаю, что это залог крепких и счастливых отношений,

– написала Анастасия в публикации.

Также девушка поблагодарила Заливако за то, что он принял ее прошлое и не осуждал.

"Вообще нет предвзятого отношения. Если это завершилось, то почему человек не может получить шанс на хорошую жизнь?", – сказал Михаил.

Эти слова дали мне новый смысл для жизни. Мне их очень не хватало. Михаил, спасибо тебе, ты настоящий мужчина,

– написала Анастасия.