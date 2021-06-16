Бывшая Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder

На фоне воссоединения Бена Аффлека с Дженнифер Лопес его бывшая Ана де Армас тоже закрутила роман. Ее бойфрендом стал Пол Букадакис – исполнительный директор приложения для знакомств Tinder. Они встречаются уже несколько месяцев.
Лишь в конце января голливудская пара Бен Аффлек и Ана де Армас поставили точку в отношениях, которые завязались на карантине и продолжались почти год. Инициатором была киноактриса, карьера которой стремительно пошла вверх. Если звезда фильма "Бэтмен против Супермена" тяжело переживал разрыв и даже подумывал остаться холостяком, то кубинская красавица стремительно ушла в новый роман.
Стоит знать Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями
Новый роман Ани де Армас
Инсайдеры сообщили, что Ана де Армас уже несколько месяцев встречается с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом. Они познакомились через общих друзей. Похоже, у 37-летнего мужчины серьезные намерения, ведь он уже познакомил возлюбленную со своей семьей.
Вице-президент популярного приложения для знакомств живет на два города – то в Остине, в Техасе, то в Санта-Монике, в Калифорнии. Сейчас Ана де Армас находится в Испании на съемках нового фильма от Netflix "Серый человек", а влюбленный Пол Букадакис не может дождаться встречи с красавицей.
Пол и Ана познакомились через друзей. Он много времени проводил с Аной до того, как она покинула США ради съемок нового фильма,
– говорится в источнике.
Добавим, Пол Букадакис, состояние которого оценивается в 17 миллионов долларов, также увлекается кинематографом. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах.
Расставание Бена Аффлека и Ани де Армас
- О разрыве пары, которая закрутила роман на съемках фильма "Глубокая вода", стало известно в январе этого года. Актеры разошлись мирно и остались друзьями. Причиной разрыва называют то, что Ана де Армас стремилась к росту и не хотела жить в Лос-Анджелесе, где живут дети Бена Аффлека.
- Если кубинская красавица с головой ушла в карьеру, то знаменитость долго горевал. Он решил некоторое время побыть холостяком, ведь разочаровался в любви и чувствах.
- Однако уже в начале мая Бена Аффлека заметили возле дома бывшей невесты Дженнифер Лопес. Через 17 лет звезды снова воссоединились.