Бывшая Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder

На фоне воссоединения Бена Аффлека с Дженнифер Лопес его бывшая Ана де Армас тоже закрутила роман. Ее бойфрендом стал Пол Букадакис – исполнительный директор приложения для знакомств Tinder. Они встречаются уже несколько месяцев.

Лишь в конце января голливудская пара Бен Аффлек и Ана де Армас поставили точку в отношениях, которые завязались на карантине и продолжались почти год. Инициатором была киноактриса, карьера которой стремительно пошла вверх. Если звезда фильма "Бэтмен против Супермена" тяжело переживал разрыв и даже подумывал остаться холостяком, то кубинская красавица стремительно ушла в новый роман.

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Новый роман Ани де Армас

Инсайдеры сообщили, что Ана де Армас уже несколько месяцев встречается с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом. Они познакомились через общих друзей. Похоже, у 37-летнего мужчины серьезные намерения, ведь он уже познакомил возлюбленную со своей семьей.

Вице-президент популярного приложения для знакомств живет на два города – то в Остине, в Техасе, то в Санта-Монике, в Калифорнии. Сейчас Ана де Армас находится в Испании на съемках нового фильма от Netflix "Серый человек", а влюбленный Пол Букадакис не может дождаться встречи с красавицей.

Пол и Ана познакомились через друзей. Он много времени проводил с Аной до того, как она покинула США ради съемок нового фильма,

– говорится в источнике.

Добавим, Пол Букадакис, состояние которого оценивается в 17 миллионов долларов, также увлекается кинематографом. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах.

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