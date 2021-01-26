После тяжелого разрыва с Аной де Армас: Бен Аффлек решил остаться холостяком
Известный голливудский актер Бен Аффлек недавно пережил тяжелый разрыв с Аной де Армас. Из-за этого звезда сообщил о решении некоторое время быть холостым.
Источник: The Mirror
Бен Аффлек взамен планирует сосредоточиться на работе над собой, а также хочет значительное количество времени уделять своим детям.
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Бен Аффлек решил остаться холостяком
Близкие друзья известного голливудского актера Бена Афлека сообщили, что он практически разочаровался в любви и чувствах. Поэтому он решил какое-то время побыть одному и остаться холостяком.
Бен Аффлек считает, что одиночество и отсутствие отношений пойдут ему на пользу. С этим соглашаются и друзья актера, которые убеждены в том, что большинство романтических отношений актера становились токсичными сразу же после медового месяца.
Бен согласен, что ему было бы лучше какое-то время побыть одиноким. Если только не случится какое-то чудо, и Ана не вернется и не попросит второго шанса... Его друзья шутят о том, что он дает клятву безбрачия,
– пишет издание.
Сейчас голливудская звезда сосредоточил свое внимание на расстановке приоритетов, он хочет совершенствоваться как личность и как отец. Однако неясно, сможет ли Бен Аффлек надолго оставаться холостяком.
Стоит отметить, что разрыв с актрисой Аной де Армас был для Аффлека действительно сложным. О том, что паре нужно разойтись, Ана сообщила по телефону.
Бен Аффлек: личная жизнь
- В октябре 1997 года Бен Аффлек начал встречаться с актрисой Гвинет Пэлтроу. Пара развелась ровно через 3 года. Летом 2002 года Бен Аффлек закрутил роман с исполнительницей Дженнифер Лопес. В ноябре 2002 года они обручились. Несмотря на это, звезды разошлись в январе 2004 года.
- В этом же году актер начал отношения с Дженнифер Гарнер. Влюбленные поженились в июне 2005 года. В браке Аффлека и Гарнер родились 3 детей: две дочери Вайолет Энн, Сэра Роза Элизабет и сын Сэм Гарнер. Через 12 лет супружеской жизни актеры объявили о разводе.
- С 2017 года около 11 месяцев Бен Аффлек имел отношения на расстоянии с телевизионным продюсером Линдси Шукус. Впоследствии Бен Аффлек начал встречаться с актрисой Аной де Армас. В январе 2021 года они разошлись.
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