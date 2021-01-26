Известный голливудский актер Бен Аффлек недавно пережил тяжелый разрыв с Аной де Армас. Из-за этого звезда сообщил о решении некоторое время быть холостым.

Источник: The Mirror

Бен Аффлек взамен планирует сосредоточиться на работе над собой, а также хочет значительное количество времени уделять своим детям.

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Бен Аффлек решил остаться холостяком

Близкие друзья известного голливудского актера Бена Афлека сообщили, что он практически разочаровался в любви и чувствах. Поэтому он решил какое-то время побыть одному и остаться холостяком.

Бен Аффлек считает, что одиночество и отсутствие отношений пойдут ему на пользу. С этим соглашаются и друзья актера, которые убеждены в том, что большинство романтических отношений актера становились токсичными сразу же после медового месяца.

Бен согласен, что ему было бы лучше какое-то время побыть одиноким. Если только не случится какое-то чудо, и Ана не вернется и не попросит второго шанса... Его друзья шутят о том, что он дает клятву безбрачия,

– пишет издание.

Сейчас голливудская звезда сосредоточил свое внимание на расстановке приоритетов, он хочет совершенствоваться как личность и как отец. Однако неясно, сможет ли Бен Аффлек надолго оставаться холостяком.

Стоит отметить, что разрыв с актрисой Аной де Армас был для Аффлека действительно сложным. О том, что паре нужно разойтись, Ана сообщила по телефону.

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