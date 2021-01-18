Американская пресса сообщила о том, что известные актеры Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений. Известно, что их разрыв был мирным, поэтому пара осталась друзьями.

Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись

Успешные актеры Бен Аффлек и Ана де Армас разорвали романтические отношения после года отношений. Об этом сообщило издание People с ссылкой на источники, близкие к звездам.

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О разводе пары стало известно в понедельник, 18 января. Именно Ана де Армас инициировала разрыв отношений, хотя Бен Аффлек тоже не был против. Отмечается, что в последнее время пара переживала не лучшие времена.

Она разорвала это. Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен, поскольку его дети живут там,

– сообщает издание.

Однако другой источник считает, что Бен с Аной приняли решение оба. К тому же, разрыв прошел мирно и с уважением друг к другу, поэтому они остались друзьями.

Издание добавляет, что актеры находились в разных точках жизни. Бен Аффлек хотел продолжать работать над собой, ведь у него есть много проектов, также он хороший отец для своих детей. Бывшая пара вполне довольна тем, как сейчас развивается их судьба.

Ана де Армас и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Аны де Армас

Что известно об отношениях Бена Аффлека и Аны де Армас

Актеры познакомились на съемочной площадке ленты "Глубокая вода". Там Бен Аффлек и Ана де Армас сыграли супругов, у которых наступили трудности в браке. Во время съемок фильма пара не показывала романтических отношений, однако после выключения камер часто проводила время в баре. Это вызвало первые слухи о романе.

В начале марта 2020 года актеры устроили путешествие на Кубу. По возвращении из путешествия Ана де Армас переехала к Бену Аффлеку в его дом в Лос-Анджелес. Всего на протяжении 2 месяцев она познакомилась с родственниками своего избранника и его друзьями. Также пара вместе отпраздновала день рождения Аны де Армас.