Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, живет на Крещатике. В этой квартире он был и во время бомбежек Киева, и во время Революции Достоинства. Если 24 февраля звезда мобилизовался и непрерывно давал интервью, то восемь лет назад – расклеился. От боли, что люди гибнут прямо под его окнами, артист стал выпивать.

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Почему Андрей Данилко много пил

Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди, а это у меня под окном. И вот тогда я начал очень много выпивать, был у меня такой момент,

– вспомнил Андрей Данилко.

Однако поспешил добавить, что сейчас вообще не пьет. Правда, в основном из-за проблем со здоровьем.

"У меня нет зависимости от алкоголя, как многим хочется думать. Я, конечно, в плане выпивки боец. Но сейчас вообще не пью, по здоровью вопрос. А тогда, конечно, трижды в неделю бывало", – рассказал звезда.

Андрей Данилко / Фото с инстаграма Верки Сердючки

Напомним, два года назад знаменитость рассказывал, что из-за проблем со здоровьем набирал вес – "толстел не от еды, или, как бывает, что выпивают". В апреле 2021-го продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин заявил, что Данилко "лечит большая группа специалистов", как выяснилось, все они поправляли его проблемы со сном – налаживали циркадные ритмы.

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Революция Достоинства так закалила артиста, что из квартиры на Крещатике он не уезжал. Однако ни в Бучу, ни в Ирпень, ни в другие освобождение города Киевской области ехать не хочет. Не потому, что страшно, а потому, что не видит в этом смысла.

Мне хватило этих фотографий. Ехать туда, чтобы сфотографироваться как турист, ну для чего? У меня ни одной фотографии нет на Майдане, это под моим окном. Мне было неловко… Хотя я знаю очень многих людей, которые специально ходили туда как на экскурсию,

– заявил Андрей Данилко.

Он рад, что Киев и другие города Украины оживают и с пониманием относится к тому, что люди ходят в кафе, рестораны, постят в сети кадры из мирной жизни.

"Я не вижу ничего ужасного, если более-менее спокойно, и люди могут сесть выпить кофе, поговорить, отвлечься, посмотреть фильм. А что вы предлагаете им делать? Они ничего не забывают, они пытаются уходить от этого, чтобы не быть в этом ужасном состоянии. Я их понимаю абсолютно… Надо отвлекаться все равно, не разрушать себя", – поделился мыслями звезда.