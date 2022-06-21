Данилко, якого всі знають як Вєрку Сердючку, живе на Хрещатику. У цій квартирі він був і під час бомбардувань Києва, і під час Революції Гідності. Якщо 24 лютого зірка мобілізувався й без упину давав інтерв'ю, то вісім років тому – розклеївся. Від болю, що люди гинуть просто під його вікнами, артист став випивати.

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Чому Андрій Данилко багато пив

Для мене Майдан був дуже болісним. Особливо коли почали гинути люди, а це в мене під вікном. І ось тоді я почав дуже багато випивати, був у мене такий момент,

– пригадав Андрій Данилко.

Однак поспішив додати, що зараз узагалі не п'є. Щоправда, здебільшого через проблеми зі здоров'ям.

"У мене немає залежності від алкоголю, як багатьом хочеться думати. Я, звичайно, у плані випивки боєць. Але зараз взагалі не п'ю, по здоров'ю питання. А тоді, звичайно, тричі на тиждень бувало", – розповів зірка.

Андрій Данилко / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Нагадаємо, два роки тому знаменитість розповідав, що через проблеми зі здоров'ям набирав вагу – "гладшав не від їжі, або, як буває, що випивають". У квітні 2021-го продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін заявив, що Данилка "лікує велика група фахівців", як з'ясувалося, усі вони поправляли його проблеми зі сном – налагоджували циркадні ритми.

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Революція Гідності так загартувала артиста, що з квартири на Хрещатику він не виїжджав. Однак ні в Бучу, ні в Ірпінь, ні в інші звільнені міста Київської області їхати не хоче. Не тому, що страшно, а тому, що не бачить у цьому сенсу.

Мені вистачило цих фотографій. Їхати туди, щоб сфотографуватися, як турист, ну для чого? У мене ні одної фотографії немає на Майдані, це під моїми вікном. Мені було ніяково… Хоча я знаю дуже багатьох людей, які спеціально ходили туди як на екскурсію,

– заявив Андрій Данилко.

Він радий, що Київ та інші міста України оживають і з розумінням ставиться до того, що люди ходять у кафе, ресторани, постять у мережі кадри з мирного життя.

"Я не бачу нічого жахливого, якщо більш-менш спокійно, і люди можуть сісти випити каву, поговорити, відволіктися, подивитися фільм. А що ви пропонуєте їм робити? Вони нічого не забувають, вони намагаються йти від цього, щоб не бути в цьому жахливому стані. Я їх розумію абсолютно… Треба відволікатися все одно, не руйнувати себе", – поділився думками зірка.