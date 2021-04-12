47-летний Андрей Данилко, известный миру в образе Верки Сердючки, оберегает свою приватность и не делится личным. Подробности его жизни раскрыл продюсер Юрий Никитин. Он подчеркнул, что у певца серьезные проблемы со здоровьем.

Наставник звездного детектива шоу "Маска" и неизменного члена жюри Нацотбора на Евровидение раскрыл шокирующую правду о его жизни. Юрий Никитин объявил, что у Андрея Данилко проблемы со здоровьем. Побороть их артисту помогают украинские и зарубежные медики.

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У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться. Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу,

– поделился Юрий Никитин.

Он не стал признаваться, от чего лечится Андрей Данилко, и подчеркнул, что несмотря на сложности со здоровьем он продолжает работать. В 2021-м его легендарному образу Верки Сердючки исполняется 30 лет, поэтому они готовятся к новым проектам, трекам и клипам. Сейчас у артиста есть воодушевление на творчество, а еще 13 лет назад яркий и жизнерадостный на сцене он страдал от депрессий в реальной жизни.

"По сравнению с теми депрессиями, которые были у него после 2007 года, он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать, выступать, ничего не мог делать", – рассказал Никитин.

Отметим, в программе "Слава +", которая вышла в феврале 2020 года, Андрей Данилко также рассказывал о проблемах со здоровьем, результатом которых является набор веса.

"Сейчас я занят своим лечением и идут какие-то сдвиги. Я понимаю, что у меня плохой вид, но я же не толстею от еды, или, как бывает, от выпивки. Слава Богу, что хотя бы врачи понимают, в чем эта проблема. Эта проблема решается", – делился знаменитость.

Напомним, в ноябре 2019 года появились слухи, что артист пережил блокаду сердца во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті". Тогда Андрей Данилко опроверг сообщения в прессе.