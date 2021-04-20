Краткое сообщение с объяснением появилось на личной странице Верки Сердючки в Инстаграме. В частности, 47-летний Андрей Данилко обратился к общественности через своих менеджеров.
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Представители Андрея Данилко о его болезни
Менеджмент Данилко дал понять, что здоровье артиста не в таком ужасном состоянии, как в последнее время это описывают в прессе.
Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм,
– сообщили в публикации.
Поклонники знаменитости обрадовались такой новости:
- "Держись родной";
- "Пожалуйста, не пишите глупостей! Господин Андрей в прекрасной форме. Вчера лично видела во Львове";
- "Здоровье и сил";
- "Давайте нам новые хиты";
- "Весь инстаграм в этих новостях. За сегодня уже 10 раз прочитала из разных газет. Особенно российские, уже приплели онкологию".
Напомним, уже не впервые Андрей Данилко опровергает информацию, которая распростроняется в прессе. В ноябре 2019 года появились слухи, что артист пережил блокаду сердца во время съемок новогоднего шоу "Привет, 20-тые".
Что известно об ухудшении здоровья Данилко
- Наставник звездного детектива шоу "Маска" Юрий Никитин ранее объявил, что Андрей Данилко имеет проблемы со здоровьем. Он заявил, что эти трудности гораздо больше, чем кажется, а побороть их артисту помогают украинские и зарубежные медики.
- Продюсер тогда не признался, от чего именно лечится Данилко. Однако отметил, что несмотря на это, звезда продолжает работать.
- В 2020 году, в программе "Слава +" сам Андрей Данилко рассказывал о плохом самочувствии. Он поделился, что имеет проблемы из-за набора веса.