Краткое сообщение с объяснением появилось на личной странице Верки Сердючки в Инстаграме. В частности, 47-летний Андрей Данилко обратился к общественности через своих менеджеров.

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Представители Андрея Данилко о его болезни

Менеджмент Данилко дал понять, что здоровье артиста не в таком ужасном состоянии, как в последнее время это описывают в прессе.

Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм,

– сообщили в публикации.

Поклонники знаменитости обрадовались такой новости:

"Держись родной";

"Пожалуйста, не пишите глупостей! Господин Андрей в прекрасной форме. Вчера лично видела во Львове";

"Здоровье и сил";

"Давайте нам новые хиты";

"Весь инстаграм в этих новостях. За сегодня уже 10 раз прочитала из разных газет. Особенно российские, уже приплели онкологию".

Напомним, уже не впервые Андрей Данилко опровергает информацию, которая распростроняется в прессе. В ноябре 2019 года появились слухи, что артист пережил блокаду сердца во время съемок новогоднего шоу "Привет, 20-тые".

Что известно об ухудшении здоровья Данилко