Скандал вокруг известной американской певицы Бритни Спирс продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно отец и опекун звезды Джейми Спирс заявил, что готов отказаться от своей должности, но подал новые документы в суд.

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Отец Бритни Спирс снова намекнул на психические болезни дочери

Джейми Спирс сказал, что общественность не знает много деталей и проблем, с которыми он сталкивается в качестве опекуна. По его словам, борьба исполнительницы с зависимостями и психическими болезнями гораздо серьезнее, чем все думают.

Если бы общественность знала все факты личной жизни госпожи Спирс, все ее недостатки, все пристрастия и психические расстройства, с которыми она боролась, то все хвалили бы мистера Спирса за проделанную им работу, а не клеветали его,

– заявил мужчина.

"Нет никаких сомнений в том, что опека спасла Бритни от катастрофы, поддержала ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитила репутацию и помогла возобновить карьеру", – добавил Джейми.

Отец знаменитости возразил, что он отвечает за назначение дочери различных препаратов. По его словам, этим занимается Джоди Монтгомери. В 2019 году ей передали часть полномочий по опекунству.

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