Был лучшим, – Виталий Козловский посвятил покойному отцу трогательное стихотворение

Украинский певец Виталий Козловский потерял отца неделю назад, 15 августа. На днях он посвятил покойному трогательное стихотворение и опубликовал его в сети.

Известный украинский артист Виталий Козловский переживает непростой период из-за смерти своего отца. Виталий Сергеевич ушел из жизни 15 августа в возрасте 74 лет.

Важно У Виталия Козловского умер отец

Виталий Козловский обратился к покойному отцу

После потери отца музыкант посвятил умершему отцу трогательное стихотворение. В нем Виталий Козловский назвал мужчину вдохновением и кумиром.

"Ти був найкращим із батьків,

Моїм натхненням і кумиром!

Своє життя гідно прожив,

Щоб зараз спочивати з миром".

Прощай, папа,

– написал в конце Виталий Козловский.

В заметке артист показал миловидные фотографии с папой. На них Виталий изображен с отцом возле реки на отдыхе.



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Смерть отца Виталия Козловского