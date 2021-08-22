Известный украинский артист Виталий Козловский переживает непростой период из-за смерти своего отца. Виталий Сергеевич ушел из жизни 15 августа в возрасте 74 лет.
Важно У Виталия Козловского умер отец
Виталий Козловский обратился к покойному отцу
После потери отца музыкант посвятил умершему отцу трогательное стихотворение. В нем Виталий Козловский назвал мужчину вдохновением и кумиром.
"Ти був найкращим із батьків,
Моїм натхненням і кумиром!
Своє життя гідно прожив,
Щоб зараз спочивати з миром".
Прощай, папа,
– написал в конце Виталий Козловский.
В заметке артист показал миловидные фотографии с папой. На них Виталий изображен с отцом возле реки на отдыхе.
Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского
Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского
Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского
Смерть отца Виталия Козловского
- О потере родного человека артист сообщил в тот же день, 15 августа. Он не назвал причину смерти, а раньше не сообщал о болезни или плохом самочувствии Виталия Сергеевича.
- Отметим, что отец Козловского когда-то работал электриком. Долгое время он ухаживал за детьми (сыном Виталием и дочерью Еленой) самостоятельно – жена уехала в Италию на заработки. Там она нашла другого любимого.
- Ранее певец признавался, что его мать изменяла отцу, поэтому они жили отдельно. И в 73 года папа артиста нашел новую любовь – он жил вместе с Ниной, которая работала консьержкой в его доме в Киеве. Этому Виталий Сергеевич частично обязан сыну – именно он инициировал переезд отца из Львова.