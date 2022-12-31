Виталий Козловский впервые подтвердил, что его роман с Раминой был фиктивным

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай имели отношения в 2016-2017 годах. Но только теперь певец признался, что их отношения были фейком.

Украинский певец Виталий Козловский наконец-то открыл всю правду о его прошлых отношениях с известной блоггершей Раминой Эсхакзай. Он утвердительно ответил на вопрос, был ли этот роман фикцией.

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Роман Козловского и Рамины был фейком

Виталий Козловский рассказал, что инициатором всего стала именно Рамина, а их фиктивные отношения завертелись "сами собой". Но певец подчеркивает, что дыма без огня не бывает, возможно, намекая на подлинные чувства.

Это долгая история. Но это было больше нужно Рамине. Мы играли оба, но скажу так, что нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь – она неинтересна. И нет смысла. Это то, что было, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть,

– сказал артист.

"Сейчас мы не общаемся. Но она меня поддерживает, когда выпускаю новую песню. Она всегда следит. Она всегда говорила, что это фиктивная история. Между нами был огонь. Я очень рад за нее сегодня".

Какими были отношения Рамины и Виталия

Первые слухи о романе Рамины, которая в то время была известна благодаря участию в "Холостяке-5", и Виталия Козловского появились в 2016 году. Уже в следующем году он сделал предложение девушке.

Пара уже начала готовиться к свадьбе, когда неожиданно блогерша покинула Козловского. Впоследствии она пожаловалась на отсутствие интимной жизни в отношениях и то, что певец вроде бы признался другой любимой.

В прошлом году Рамина признавалась, что недовольна тем, что бывший повесил на нее ярлык "экс-любимая Козловского", ведь всего она добилась самостоятельно.

Сам Виталий Козловский практически не давал четких комментариев по поводу расставания с Раминой. Только говорил, что этого человека нет в его жизни больше.