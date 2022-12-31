Известная украинская певица Санта Димопулос недавно отдыхала на горнолыжном курорте во Франции. В инстаграмм-сториз звезда рассказала, что ее сын Даниэль заболел.

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Санта Димопулос пожаловалась на медицину во Франции

Певица обратилась к французским врачам, но не была удовлетворена их обслуживанием. Там, по ее словам, медики не слишком напрягаются, даже если это частное заведение.

Во-первых, здесь лучше не болеть. Потому что это ад. Даже если у вас назначен прием — вы будете ждать. Прием будет длиться не более 15 минут и никто не будет особо вникать и переживать. Во-вторых, здесь несколько рецептов на все болезни. Один из которых – антибиотики, – поделилась Санта.

"У нас забит нос уже несколько дней и ничего не помогает. Врач сказал, что это инфекция и прописал антибиотики на пять дней. Затем нас отправили в лабораторию сдать мазки. Две были закрыты (конечно). В аптеках тоже не всегда есть то, что нужно. В общем – полдня неизвестно что".

Димопулос добавила, что не все так просто и со страховкой. Ибо вся документация ложится опять же на плечи больного.

"Вы платите, а там сами разбирайтесь. То есть надо писать в страховую, присылать все документы, чтобы вернули деньги. В частном порядке (сколько бы вы ни платили, а иногда это 500 евро за вызов) врачи тоже не напрягаются, они могут часами не отвечать, опаздывать и не вникать. У меня аллергия на такого рода бюрократию и отморожение. Я просто впадаю в ступор".



У Санты заболел сын / Фото с инстаграм-сториз

"Не Украине нужно в Евросоюз"

Подытоживая, певица опубликовала сообщения от подписчиков, которые делились с ней схожими случаями:

"В Англии тоже самое. На все случаи ребенку назначают парацетамол каждые 3 часа";

"В Германии такое же, то ужас";

"Да! Мы тоже через это прошли. Вообще не понимаю, как там лечиться";

"В Испании точно так же";

"Такой же ад в Германии. Сейчас с ребенком столкнулись, просто нет ни сил, ни злобы".

Таких сообщений бесконечно. Я давно поняла, что не Украине нужно вступать в Евросоюз, а наоборот, – резюмировала Санта Димопулос.



Украинцы делятся опытом / Скриншот с инстаграм-сториз

Заметим, недавно на сервис за границей жаловалась Оля Цыбульская. Она натолкнулась на "неадекватную", как говорит звезда, продавщицу, которая заставляла певицу говорить по-русски.