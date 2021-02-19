Ведущая программы "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай дала откровенное интервью, в котором ответила на много интересных вопросов. В частности, девушка призналась, что не хочет говорить об участии в "Холостяке", поскольку это было давно. А относительно отношений с Виталием Козловским, то не комментирует их, потому что это также уже в прошлом.

Рамина Эсхакзай была участницей 5 сезона проекта "Холостяк". Тогда ей не удалось найти свою любовь на реалити-шоу. После окончания "Холостяка" у девушки были отношения с певцом Виталием Козловским, но и они не сложились.

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Рамина Эсхакзай об участии в "Холостяке"

Девушка не любит разговаривать на эту тему. Она отмечает, что проект остался в прошлом и сейчас у нее совсем другая жизнь. Об этой странице в ее биографии знают только украинские зрители, а ее поклонники из других стран не знают об этом.

Рамина рассказала, что ей до сих пор присылают сообщения о том, что на "Холостяке" считали дурочкой. Некоторые зрители шоу не верили, что девушка сможет достичь того, что имеет сейчас.

Рамина об отношениях с Виталием Козловским

Эсхакзай призналась, обидно слушать, что она стала успешной благодаря популярности Виталия. Рамина отмечает, что Козловский никак не влияет на количество просмотров ее интервью, гостей, которых она приглашает в свою программу.

У меня есть имя, я Рамина Эсхакзай, у меня есть ютуб-канал "Ходят слухи". Виталик думает, что я пиарюсь благодаря ему, но это не так. Мне это не нужно. Я пообещала, что больше не буду комментировать наши отношения и придерживаюсь этого обещания,

– поделилась Рамина.

Интервью Рамины Эсхакзай: смотрите видео онлайн