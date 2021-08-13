Клавишник и продюсер группы "Антитела" Сергей Усик признался, что почти год назад их пригласили выступить на День независимости в Черновцах. Звезды не стали разрывать договоренности, поэтому отказали офису президента в концерте "Лучшие песни независимости".

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"Мы были готовы участвовать в концерте ко Дню независимости в Киеве, но еще год назад согласовали свое участие на эту дату в Черновцах", – пояснил Сергей Усик.

Мы пытались найти способ, как совместить два концерта в один день, даже искали метод передвижения вертолетом, но, к сожалению, по времени это просто невозможно,

– добавил продюсер "Антител".

Вместе с тем Сергей Усик заверил: дело не в гонораре, который они получат за выступление в Черновцах. Деньги не повлияли бы на их появление на НСК "Олимпийский".

Отметим, звезды якобы не будут получать гонорары за участие в концерте ко Дню Независимости. На такие условия согласились Тина Кароль, "Океан Эльзы", Джамала, однако не Katya Chilly. Она не захотела петь бесплатно.

Накануне Дня Независимости, 22 августа, на Михайловской площади в Киеве состоится концерт "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки". На нем появятся Джамала, Юлия Санина, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, однако "Антител" не будет и там.