Уже несколько месяцев арт-проект продюсера Павла Шилько "Буремні вірші" с помощью стихотерапии ментально поддерживает и помогает украинцам исцелять душевные раны, нанесенные войной. К нему каждый раз присоединяются новые знаменитости.

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Олег Скрипка прочитал авторское стихотворение. С началом войны в творчестве Олега появилось немало произведений, посвященных теме войны, а стихотворение "Садок вишневий коло хати" – одно из самых проницательных.

Олег Скрипка читает стихотворение "Садок вишневий коло хати": смотрите видео онлайн

Солистка коллектива The Hardkiss Юлия Санина озвучила произведение Юлии Акимовой – "Я залишила свою душу". Юлия пишет стихи всю свою жизнь. До войны ее творчество состояло из интимной лирики, но после 24 февраля единственная тема, о которой пишет, – война. Юлия всем сердцем любит Украину, мечтала о будущем здесь. Но жестокая война заставила ее покинуть родной Днепр и отправиться в Польшу. Она очень грустит, ведь вся жизнь осталась дома, в Украине.

Юлия Санина читает стихотворение "Я залишила свою душу": смотрите видео онлайн

Телеведущий Алексей Суханов вступил в ряды территориальной обороны, однако не покидает борьбу на культурном фронте. Чтобы поддержать украинцев, он прочитал пронзительное стихотворение Юлии Гринюк "Круасани, кава і війна". На создание стихотворения ее натолкнуло общение с уже бывшими друзьями из россии, которые "ничего не понимают". Стихотворение Юлии – это крик души, который на самом деле невозможно полноценно передать ни словами, ни эмоциями.

Алексей Суханов читает стихотворение "Круасани, кава і війна": смотрите видео онлайн

Традиционно компиляцию видеостихов проекта закрывает его основатель Павел Шилько со стихотворением на испанском языке автора Карлы Марианы Росси. К слову, Карла является дочерью Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентинской Республики в Украине и великим патриотом нашей страны. Павел исполняет произведение на языке оригинала.

Павел Шилько читает стихотворение "Я думаю про тебе та відчуваю твій біль": смотрите видео онлайн

Какие звезды присоединились к проекту "Буремні вірші"