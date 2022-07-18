Первый трек Тараса Боровока "Байрактар" стал символом русско-украинской войны. Однако в Украине успешно работает не только турецкое, но и американское оружие. Сейчас время реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ гатят по россиянам на оккупированных территориях. Именно о HIMARS новый хит Боровока. Премьера состоялась 18 июля.
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Вирусный трек Тараса Боровока HIMARS
В свежем хите подполковник ВСУ спел о том, что HIMARS – наш надежный собрат, выпускающий по россиянам весь гнев украинского народа и нагоняющий на них яростный страх. По словам Боровока, HIMARS – это "самый точный орколов".
Тарас Боровок – HIMARS: смотрите видео онлайн
Текст песни HIMARS
HIMARS
Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!
Лала-ла-лала – HIMARS.
Із Америки приїхав наш надійний побратим.
Познайомтеся із ним – HIMARS.
В росіян зі ср*ки дим – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
За ракетою ракету на паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів – HIMARS.
Робить все без зайвих слів – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Московити зі снарядами гребуться на складах,
Коли робить свій "ба-бах" – HIMARS.
Наганяє лютий страх – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Розробляють окупанти свої плани у штабах,
Але чути знов "ба-бах" – HIMARS.
Лупить нечисть по зубах – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним,
Як вітається із ним – HIMARS.
Підіймає чорний дим – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Не любити московитів і довести нелюбов
Помагає знов і знов – HIMARS.
Найточніший орколов – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!
Лала-ла-лала – HIMARS.
Слушайте еще один хит Боровока Автор хита "Байрактар" представил новую мощную песню "Українці"
Тарас Боровок– украинский подполковник отдела информирования и мониторинга Сухопутных войск ВСУ, продюсер, певец и автор песен.
До полномасштабной войны он писал сценарии комедий " Свінгери", "Шляхетні волоцюги", а в марте 2022 года выпустил патриотическую песню "Байрактар", которая приобрела всемирную популярность.