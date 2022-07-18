Первый трек Тараса Боровока "Байрактар" стал символом русско-украинской войны. Однако в Украине успешно работает не только турецкое, но и американское оружие. Сейчас время реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ гатят по россиянам на оккупированных территориях. Именно о HIMARS новый хит Боровока. Премьера состоялась 18 июля.

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Вирусный трек Тараса Боровока HIMARS

В свежем хите подполковник ВСУ спел о том, что HIMARS – наш надежный собрат, выпускающий по россиянам весь гнев украинского народа и нагоняющий на них яростный страх. По словам Боровока, HIMARS – это "самый точный орколов".

Тарас Боровок – HIMARS: смотрите видео онлайн

Текст песни HIMARS

HIMARS

Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!

Лала-ла-лала – HIMARS.

Із Америки приїхав наш надійний побратим.

Познайомтеся із ним – HIMARS.

В росіян зі ср*ки дим – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

За ракетою ракету на паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів – HIMARS.

Робить все без зайвих слів – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Московити зі снарядами гребуться на складах,

Коли робить свій "ба-бах" – HIMARS.

Наганяє лютий страх – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Розробляють окупанти свої плани у штабах,

Але чути знов "ба-бах" – HIMARS.

Лупить нечисть по зубах – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.



Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним,

Як вітається із ним – HIMARS.

Підіймає чорний дим – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Не любити московитів і довести нелюбов

Помагає знов і знов – HIMARS.

Найточніший орколов – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!

Лала-ла-лала – HIMARS.

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