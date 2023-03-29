Брэд Питт продал дом в Лос-Анджелесе: как выглядит особняк за 39 миллионов долларов

Голливудский актер Брэд Питт решил продать свой огромный дом за 39 миллионов долларов. Вероятно, после развода с Анджелиной Джоли он хочет начать новую жизнь с любимой Инес де Рамон.

Свой особняк в Лос-Анджелесе Брэд Питт купил еще в 1994 году за 1,7 миллиона долларов. Там он часто проводил время с бывшей Анджелиной Джоли. Напомним, что в ноябре актер начал встречаться с новой девушкой Инес.

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Дом находится в районе Лос-Фелис, где обитает много знаменитостей. Брэд Питт раньше делил его со своими бывшими женами – Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. В частности, именно в этом особняке Питт и Джоли отпраздновали первое совместное Рождество в 2005 году, а также воспитывали своих шестерых детей.



Дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе / Фото Daily Mail

Интересно, что Брэд Питт самостоятельно занимался ландшафтным дизайном и украшал свой сад разными скульптурами, которые покупал на аукционах по миру. Актер даже расширил площадь особняка, выкупив соседние участки.

Как выглядит особняк Брэда Питта

Дом был построен в 1915 году и имеет площадь около 1000 квадратных метров. Интерьер дома исполнен в классическом стиле с элементами ар-деко. В нем есть:

четыре спальни,

четыре ванные комнаты, камин,

библиотека,

столовая,

кухня,

гостиная.

Также на территории участка расположен гостевой домик, бассейн, теннисный корт и даже площадка для катания на роликах.

Почему Брэд Питт продал дом

По слухам, причиной продажи дома стало желание Питта изменить что-то в своей жизни, а также его новый роман с французской моделью и дизайнекой Инес де Рамон.



Брэд Питт и Инес де Рамон / Коллаж 24 Канала

Актер хочет начать новую жизнь, чтобы не напоминать себе о неудачном браке с Анджелиной Джоли К тому же бывшая жена Питта живет рядом — она купила себе имение в Лос-Фелис за 25 миллионов долларов после развода.

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