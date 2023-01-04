Известный голливудский актер Брэд Питт держит личную жизнь под несколькими замками и очень редко комментирует свои отношения. Но уже несколько раз его видели с дизайнером Инес де Рамон, подозревая, что у них отношения.

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Брэд Питт встретил Новый год не сам

Папарацци подловили пару, когда праздновали Новый год. Они встретили 1 января вместе в городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике. По словам инсайдеров, 59-летний актер и 32-летняя дизайнер ювелирных изделий часто проводят вместе время и действительно имеют отношения.

Они встречаются. У них все хорошо. Никакого стресса. Бреду это нравится,

– делятся друзья.

Папарацци сфотографировали Брэда и Инес, когда те загорали на креслах у бассейна. Де Рамон сидела напротив Питта, потому что отдыхала топлесс.

Было ли известно об их романе раньше

Впервые Брэда Питта и Инес де Рамон увидели вместе в ноябре: тогда они встречались с Синди Кроуфорд и Шоном Пенном на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Звездная пара тогда держалась за руки.

Также дизайнер сопровождала Брэда Питта на вечеринке после презентации фильма "Вавилон". Тогда в печати писали, что это большой шаг со стороны актера, что свидетельствует об их близких взаимоотношениях.

О личной жизни Рамона известно немного. В начале 2022 года она рассталась с мужем Полом Уэсли, звездой "Дневников вампиров".