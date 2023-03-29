Свій особняк у Лос-Анджелесі Бред Пітт купив ще в 1994 році за 1,7 мільйона доларів. Там він часто проводив час з колишньою Анджеліною Джолі. Нагадаємо, що в листопаді актор почав зустрічатися з новою дівчиною Інес.

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Будинок знаходиться в районі Лос-Феліс, де живе багато знаменитостей. Бред Пітт раніше ділив його зі своїми колишніми дружинами – Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі. Зокрема, саме в цьому особняку Пітт та Джолі відсвяткували своє перше спільне Різдво у 2005 році, а також виховували своїх шістьох дітей.



Будинок Бреда Пітта в Лос-Анджелесі / Фото Daily Mail

Цікаво, що Бред Пітт самостійно займався ландшафтним дизайном та прикрашав свій сад різними скульптурами, які купував на аукціонах по світу. Актор навіть розширив площу особняка, викупивши сусідні ділянки.

Як виглядає особняк Бреда Пітта

Будинок був збудований у 1915 році та має площу близько 1000 квадратних метрів. Інтер'єр будинку виконаний у класичному стилі з елементами ар-деко. У ньому є:

чотири спальні,

чотири ванні кімнати, камін,

бібліотека,

їдальня,

кухня,

вітальня.

Також на території ділянки розташовані гостьовий будиночок, басейн, тенісний корт і навіть майданчик для катання на роликах.

Чому Бред Пітт продав будинок

За чутками у ЗМІ, причиною продажу будинку стало бажання Пітта змінити щось у своєму житті, а також його новий роман із французькою моделлю та дизайнекою Інес де Рамон.



Бред Пітт та Інес де Рамон / Колаж 24 Каналу

Актор хоче розпочати нове життя, щоб не нагадувати собі про невдалий шлюб з Анджеліною Джолі. До того ж, колишня дружина Пітта живе поряд — вона купила собі маєток у Лос-Феліс за 25 мільйонів доларів після розлучення.

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