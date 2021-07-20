Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари, – СМИ

Знаменитая американская исполнительница Бритни Спирс с уверенностью начала новую жизнь. СМИ сообщают, что артистка выходит замуж за бойфренда Сэма Асгари. Бритни увидели с массивным кольцом на безымянном пальце.

Бритни Спирс выходит замуж?

Американская знаменитость Бритни Спирс на одном из последних заседаний суда вновь получила возможность водить машину. Поэтому на днях она с бойфрендом Сэмом Асгари отправилась в кофейню Лос-Анджелеса, где заказала напиток.

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Папарацци успели подловить исполнительницу, когда она как раз забирала кофе. На фото была заметна ее рука, на безымянном пальце которой красовалось кольцо с большим драгоценным камнем. Этим звезда спровоцировала слухи о том, что она выходит замуж.

Фото кольца Бритни Спирс можно посмотреть по ссылке

Однако Бритни Спирс и Сэм Асгари вряд ли смогут пожениться в ближайшее время. Сначала об этом ходили слухи, а впоследствии артистка подтвердила информацию, что она не может выходить замуж и рожать детей без разрешения отца-опекуна.

Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела удалить спираль и завести ребенка, но опекун отказал мне. Они не хотят, чтобы я рожала,

– призналась тогда Бритни.

Роман Бритни Спирс и Сэма Асгари

Впервые звезда познакомилась с моделью и фитнес-тренером на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. Перед съемками пара начала общаться, а во время разговора Бритни и Сэм обнаружили, что у них много общего. Так они начали ходить на свидания.

В ноябре этого же года в сети появились первые совместные фото влюбленной Бритни и Сэма, который моложе ее на 12 лет.

В следующем году звезды совершили первый светский выход вместе, посетив вечеринку музыкального продюсера Клайва Дэвиса. Тогда их впервые заподозрили в тайной женитьбе.