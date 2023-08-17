Муж Бритни Спирс подал на развод: почему Сэм Асгари шантажирует певицу
Источник:TMZ
Американскую прессу облетели новости о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари расстаются. Они были в браке чуть больше года.
Фитнес-тренер и актер Сэм Асгари подал на развод с американской певицей Бритни Спирс. Причиной он назвал "непримиримые разногласия".
Смотрите также Его нет, – Боржемская призналась, общался ли Вячеслав Узелков с детьми после 24 февраля
Бритни Спирс и Сэм Асгари расстаются
Пара еще никак не прокомментировала заявления об их разводе. Из СМИ известно, что Сэм Асгари хочет пересмотреть брачный контакт, что заключил с певицей.Заметим, Бритни Спирс и Сэм Асгари заключили контракт после свадьбы. Согласно ему, в случае развода мужчина не получит ни одной части из многомиллионного дохода певицы. Ее состояние тогда оценили в 60 миллионов долларов.
Ради денег Сэм Асгари пошел на шантаж. Он угрожает обнародовать "позорную информацию" о Бритни, если та не уступит.
Он пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно позорную информацию о Бритни, если ему не заплатят,
– говорит источник.
Скорее всего контракт останется таким, каким и был. Самый вероятный выход из ситуации – Бритни Спирс выпишет мужу чек.
СМИ также сообщают, что Сэм Асгари обвиняет артистку в измене. Между ними вроде бы происходили частые ссоры. Это еще одна вероятная причина развода.
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс
Что известно о браке Бритни Спирс и Сэма Асгари
- Пара познакомилась во время съемок клипа Бритни на трек Slumber Party. Они начали встречаться в 2016 году, а затем начали жить вместе в доме Спирс.
- Сэм Асгари поддерживал Бритни Спирс в процессе суда по освобождению от родительского попечительства. Тогда же Бритни заявляла, что хотела бы от Сема детей, но отец не позволяет убрать из ее тела внутриматочну спираль.
- Возлюбленные обручились в сентябре 2021 года – после того, как певицу освободили от попечительства. В июне следующего года они поженились. Церемония была камерной, но со звездными гостями.