Муж Бритни Спирс подал на развод: почему Сэм Асгари шантажирует певицу

Американскую прессу облетели новости о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари расстаются. Они были в браке чуть больше года.

Фитнес-тренер и актер Сэм Асгари подал на развод с американской певицей Бритни Спирс. Причиной он назвал "непримиримые разногласия".

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Бритни Спирс и Сэм Асгари расстаются

Пара еще никак не прокомментировала заявления об их разводе. Из СМИ известно, что Сэм Асгари хочет пересмотреть брачный контакт, что заключил с певицей.

, Бритни Спирс и Сэм Асгари заключили контракт после свадьбы. Согласно ему, в случае развода мужчина не получит ни одной части из многомиллионного дохода певицы. Ее состояние тогда оценили в 60 миллионов долларов.

Ради денег Сэм Асгари пошел на шантаж. Он угрожает обнародовать "позорную информацию" о Бритни, если та не уступит.

Он пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно позорную информацию о Бритни, если ему не заплатят,

– говорит источник.

Скорее всего контракт останется таким, каким и был. Самый вероятный выход из ситуации – Бритни Спирс выпишет мужу чек.

СМИ также сообщают, что Сэм Асгари обвиняет артистку в измене. Между ними вроде бы происходили частые ссоры. Это еще одна вероятная причина развода.



Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Что известно о браке Бритни Спирс и Сэма Асгари