Об этом Боржемска рассказала в новом интервью. Напомним, что пара сообщила о развод в 2018 году, в браке они прожили 19 лет

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Марина Боржемская воспитывает двоих детей – 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию от брака с Вячеславом Узелковым.

Отношение Узелкова после начала войны

Бывшая жена боксера признается, что сейчас мужчины просто нет.

Мне так не хочется этого комментировать, и собственно, нечего комментировать. И потому я не хочу обсуждать человека, которого нет, не было и не будет. Но, как всегда – благодарю его за замечательных детей,

– заявила Боржемская.

Похоже, мужчина после развода так и не появлялся в жизни детей.



Марина Боржемская с детьми / Фото из ее инстаграммы

Помогает Узелков финансово

Марина говорит, что дети многое видели, когда родители были вместе.

Тогда дети переживали это дома. Сделали выводы. Проговаривала, когда мне было сложно. Все обсуждали. К примеру, почему ты не можешь пойти на танце или почему я не могу проплатить занятия по английскому. Оливия иногда говорила, почему он (отец) не помогает, она не говорила, что я должен идти и попросить,

– объяснила Божемская.

Смотрите интервью с Мариной Боржемской: видео

Добавим, что за эти несколько лет Вячеслав смог наладить личную жизнь и сейчас имеет другую семью. У Марины тоже новые отношения.