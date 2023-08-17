Фітнес-тренер та актор Сем Асгарі подав на розлучення з американською співачкою Брітні Спірс. Причиною він назвав "непримиренні розбіжності".

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Брітні Спірс та Сем Асгарі розлучаються

Пара ще ніяк не прокоментувала заяви про їхнє розлучення. Зі ЗМІ відомо, що Сем Асгарі хоче переглянути шлюбний контакт, який уклав зі співачкою.

Зауважимо, Брітні Спірс та Сем Асгарі уклали контракт після весілля. Згідно з ним, у разі розлучення чоловік не отримає жодної частини з багатомільйонного доходу співачки. Її статки тоді оцінили у 60 мільйонів доларів.

Заради грошей Сем Асгарі пішов на шантаж. Він погрожує оприлюднити "ганебну інформацію" про Брітні, якщо та не поступиться.

Він намагається домовитися про поступки, що виходять за рамки його шлюбного контракту, і погрожує оприлюднити надзвичайно ганебну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять,

– каже джерело.

Скоріш за все, контракт залишиться таким, яким і був. Найімовірніший вихід із ситуації – Брітні Спірс випише чоловікові чек.

ЗМІ також повідомляють, що Сем Асгарі звинувачує артистку у зраді. Між ними начебто відбувалися часті сварки. Це ще одна ймовірна причина розлучення.



Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Що відомо про шлюб Брітні Спірс і Сема Асгарі