Источники из близкого окружения Бритни Спирс рассказали, что пара заключила брачный контракт, согласно которому у него не будет доступа к какой-либо части ее многомиллионных доходов от многолетней музыкальной карьеры как во время их брака, так и в случае развода.

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Стоит добавить, что состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов . Ранее в сети фанаты призвали Бритни не жениться без брачного контракта, ведь многие подозревали, что Сэм встречается с артисткой только из-за денег. Некоторое время даже подозревали, что Асгари – подосланный человек от отца Бритни – Джеймса Спирса, который был ее опекуном 13 лет. Но после того, как отца лишили попечительства в конце 2021 года, а Сэм все время на протяжении судебного процесса был на стороне любимой, уже никто не отрицал его чувства.

Также известно, что после свадьбы Бритни Спирс и Сэм Асгари переехали в новый дом в Калабасасе (Калифорния), который приобрели за 11,5 миллиона долларов. Недалеко от них живет бывший муж певицы Кевин Федерлайн, от которого двое сыновей – Шон и Джейден. Они живут со своим отцом. На свадьбе своей мамы они не были, но передавали ей, что очень рады ее.

Свадьба Бритни Спирс

Напомним, что предложение женитьбы Сэм Асгари сделал Бритни в сентябре 2021 года после шести лет отношений. Произошло это за два месяца до официального снятия попечительства отца.

Ранее вроде бы Джеймс Спирс запрещал дочери выходить замуж и рожать детей. Впрочем, за последние полгода у певицы произошли кардинальные перемены: она впервые уехала на отдых за границу, получила предложение, забеременела, однако потеряла ребенка и уже поженилась.

Свадьба состоялась 9 июня на территории имения певицы в большом розовом шатре. На происходящем присутствовали Мадонна, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон, Селена Гомес, Донателла Версаче и другие знаменитости.



Звезды на празднике в Бритни Спирс / Фото из инстаграммы исполнительницы