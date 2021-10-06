Бритни Спирс обиделась на родственников, которые не спасали ее от опеки отца

На прошлой неделе отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над звездной дочерью. Впервые за 13 лет она почувствовала себя самостоятельной. Так, певица намекнула, что ее родные были соучастниками тирании, ведь никак не спасали ее.

После 13 лет под жестокой опекой отца Бритни Спирс наконец вольна делать и говорить то, что хочет. Похоже, многомиллионная публика постепенно будет узнавать правду о ее жизни. Неудивительно, что начала артистка с отношений с родственниками.

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Она призналась, что близкие знали о ее многолетних страданиях и даже не пытались помочь. "Извини, ты находишься под опекой", – процитировала Бритни Спирс слова родных. Следовательно, за свою свободу знаменитость поблагодарила не сестру, не маму, не брата, а адвоката Мэтью Розенгарта.

Щемящее сообщение Бритни дополнила картинкой, на которой девушка погружается под воду и спасает свою сестру без сознания. Похоже, это упрек в адрес Джейми Линн Спирс.

в июне сестра Бритни Спирс объяснила, что умышленно годами не реагировала на скандал с опекунством , потому что звезда якобы должна была сама поднять голос. По ее словам, она поддерживала певицу задолго до движения #FreeBritney.



Картинка из инстаграма Бритни Спирс

Каким было опекунство над Бритни Спирс

Джеймс Спирс был против того, чтобы дочь выходила замуж и рожала детей, поэтому запрещал ей удалить противозачаточную спираль.

Мужчина силой давал Бритни слишком большую дозу лития – препарата от биполярного расстройства, после которого она чувствовала себя будто навеселе.

Зато экс-охранник певицы видел, как ее поили наркотиками и противозачаточными, которые давали эффект галлюцинаций.

Впоследствии стало известно, что охранная фирма прослушивала разговоры Бритни Спирс с сыновьями и любимым, а также имела доступ к ее телефону. Более того, она следила за аккаунтами Сэма Асгари, с которым обручилась певица.

Полный текст публикации Бритни Спирс:

Эта картина для меня все! Мне хочется плакать... Она спасает свою божественную сестру!

Если у вас есть друг, который четыре месяца живет в доме без машины, без телефона, без дверей, чтобы уединиться, должен работать около 10 часов в день 7 дней в неделю и сдавать тонны крови каждую неделю, без выходных... Я настоятельно рекомендую вам забрать своего друга и вывести его из ада! Или вы будете похожи на мою семью, которая говорила: "Извини, ты находишься под опекой". К счастью, я нашла замечательного адвоката, который помог изменить мою жизнь.